Pass turistico, Basso: “Una sperimentazione per conciliare accoglienza, economia locale e tutela dei residenti”

“L’amministrazione comunale ha approvato un provvedimento importante e frutto dell’ascolto delle esigenze reali del territorio e degli operatori economici. La Spezia, storicamente carente di posti letto, sta vivendo una trasformazione significativa: da semplice “hub” di passaggio verso altre mete, si sta affermando come una vera e propria destinazione turistica. Questo cambiamento porta sviluppo, nuove opportunità e un indotto importante per la città, ma pone anche nuove sfide, soprattutto sul piano della mobilità e della gestione degli spazi urbani”. Lo afferma in una nota l’avvocato Matteo Basso, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, intervenendo in difesa del provvedimento col quale la giunta comunale ha deciso di dare il via, da metà luglio a fine anno, al rilascio di un pass gratuito per ogni struttura extra-alberghiera del territorio comunale, che lo potrà utilizzare per il titolare o per i clienti.

“L’estensione delle aree di sosta regolamentata ha creato difficoltà oggettive per gli ospiti delle strutture extra-alberghiere, che spesso faticano a raggiungere le case vacanza o gli affittacamere in cui soggiornano. Ignorare questo problema – prosegue Basso – avrebbe significato voltare le spalle a un settore strategico per la nostra economia e per la vitalità dei nostri quartieri. Il “pass turistico” nasce proprio per dare una risposta concreta. Non si tratta di un privilegio concesso a pochi, ma di una misura di equilibrio. Le strutture interessate sono tutte regolarmente registrate, tassate e controllate. I proprietari contribuiscono come ogni altro cittadino al bilancio comunale. Offrire ai loro ospiti una modalità ordinata e temporanea di sosta è una scelta ormai necessaria che tutela sia il turismo sia la vivibilità urbana.

È bene chiarire che questa misura non è una liberalizzazione indiscriminata. Il pass turistico è una sperimentazione, valida fino al 31 dicembre 2025, con limiti precisi nel numero di permessi e nelle zone interessate. La gratuità prevista fino a fine anno non è frutto di scelte ideologiche, ma di una necessità tecnica: il sistema digitale per la gestione dei permessi è ancora in corso di realizzazione. Se il provvedimento sarà confermato, dal 1° gennaio 2026 il pass avrà una tariffa commisurata ai principi di equità e sostenibilità”.

