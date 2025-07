Pinqua di Marinella: approvata la variante per migliorare l’accessibilità al borgo

Il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo aggiornato per il miglioramento dell’accessibilità lato ovest del Borgo di Marinella, nell’ambito del Pinqua. La determina dirigenziale dell’8 luglio sancisce infatti un ulteriore passo avanti per la rigenerazione urbana della frazione, finanziata con fondi del PNRR per un totale di circa 15 milioni di euro. L’intervento Urba2 – al centro della variante – si concentra sull’accesso Ovest e prevede un investimento complessivo di 963mila euro per un appalto affidato, con gara a ribasso, al raggruppamento Villa Costruzioni Edili S.r.l. e Dodi Moss S.r.l., quest’ultima incaricata anche della progettazione esecutiva.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com