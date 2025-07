Ponzanelli sul palco con Bernardini De Pace e Mario Giordano: “Qui a Sarzana ‘Dynasty’ è durata settant’anni”

Ha richiamato numerosissimi lettori e spettatori delle sue infuocate trasmissioni Mario Giordano, protagonista ieri sera in Piazza De André del terzo appuntamento della rassegna “Parole in piazza” promossa dal Consorzio Sarzana Vitae. Ospite del salotto letterario di Annamaria Bernardini De Pace il giornalista ha presentato il suo ultimo libro “Dynasty” dedicato “al crollo delle dinastie dei potenti” e raccontato vicende legate alle famiglie che hanno segnato gli ultimi decenni della storia italiana: dagli Agnelli ai De Benedetti e ai Benetton. Sul finale spazio anche per il sindaco Cristina Ponzanelli che dal palco ha ringraziato Bernardini De Pace per aver portato a Sarzana la sua rassegna e ha salutato l’ospite con particolare soddisfazione, ricordando la chiusura della campagna elettorale del 2018 che lo vide protagonista poco prima dello storico ribaltone del centrodestra al ballottaggio. “Qui a Sarzana – ha detto Ponzanelli rivolgendosi al pubblico – “Dynasty” è durata settant’anni ma quella sera Mario mi disse “le cose cambieranno” e così è stato”. Il programma prosegue questa sera con Leonardo Mendolicchio e domani con Paola Jacobbi.

