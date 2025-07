Porta a porta, Lega Savona: “Chiediamo rispetto per i cittadini e decoro urbano”

Savona. “Vogliamo porre l’attenzione sul trattamento riservato ai cittadini savonesi doppiamente colpito dalla disastrosa campagna estiva voluta a tutti i costi e dalla pesante insinuazione di essere dei sabotatori. Bastava aprire un’interlocuzione con la città, non dare per scontato un progetto che loro stessi oggi considerano vincolante, mentre si poteva benissimo, se non modificare, almeno calibrare meglio per tempi di attuazione e adattamento alle esigenze reali dell’utenza“. Con queste parole la Lega di Savona interviene nell’acceso dibattito sul nuovo servizio porta a porta introdotto in città in queste ultime settimane e chiede “rispetto per i cittadini e cura del decoro urbano”.

“La Lega di Savona non invia lettere aperte al Sindaco (il riferimento è al consigliere regionale Angelo Vaccarezza), ma soprattutto non ha la presunzione di dare consigli tecnici a Sea-s, come al contrario fanno gli amministratori di Palazzo Sisto che impongono all’azienda di ritirare intempestivamente i vecchi cassoni ancora utili per mediare il ridotto utilizzo di cassonetti con chiave e di limitata capienza e nel contempo far partire la ‘caccia al sabotatore’”.

