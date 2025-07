Proseguono le attività di Enea nel Golfo per il progetto “National Biodiversity Future Center”

Proseguono nel Golfo della Spezia le attività di ricerca ENEA nell’ambito del progetto Pnrr National Biodiversity Future Center (NBFC) dedicato al monitoraggio e alla valorizzazione della biodiversità marina. Dopo l’iniziativa della Biodiversity Sampling Week dello scorso maggio, i ricercatori del Laboratorio Biodiversità ed Ecosistemi e della Divisione Impatti Antropici e del Cambiamento Climatico sul Territorio, rispettivamente dei centri di Santa Teresa (La Spezia) e Portici (Napoli), hanno esteso i monitoraggi allo studio dell’habitat a fondi mobili, con l’obiettivo di caratterizzare la biodiversità marina e le comunità bentoniche e macro-infaunali, analizzare sedimenti, acqua e contaminanti.

Le attività, svolte tra giugno e luglio 2025, hanno riguardato la raccolta di campioni di sedimento e acqua superficiale in tre siti all’interno del golfo, dove sono già presenti sonde multiparametriche per il monitoraggio continuo delle proprietà chimico-fisiche dell’acqua. In ciascun sito sono state effettuate tre bennate (prelievi di sedimento tramite benna Shipek) e due “carote” indisturbate di sedimento (prelievi verticali tramite carotatore SW 104). Parallelamente, sono stati prelevati campioni di acqua superficiale per la caratterizzazione chimica.

