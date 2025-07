Sampdoria: il nuovo allenatore sarà Donati, si attende solo l’ufficialità

Genova. La fumata bianca dell’ufficialità non è ancora arrivata, ma è attesa in giornata. Il conclave blucerchiato, non è dato sapere con che equilibri, ha scelto l’allenatore della Sampdoria per la prossima stagione: sarà Massimo Donati, 44 anni, che alla Sampdoria da giocatore ha disputato 19 partite nella stagione 2003-2004. All’epoca il mister era Walter Novellino, la proprietà di Riccardo Garrone e la squadra lottava per la parte sinistra della classifica di Serie A. Finì ottava.

Donati, secondo voci di corridoio, l’ha spuntata su Attilio Lombardo, cuore blucerchiato, grande motivatore, che era l’orientamento del ds Mancini. Dopo lo strappo di Evani, la proprietà (non è chiaro quanto abbia influito Manfredi e quanto Nathan Walker) decide di buttare alle ortiche l’unica cosa buona fatta durante la stagione 2024-2025: la scelta del blocco blucerchiato che aveva ricompattato l’ambiente e lo spogliatoio anche se per la salvezza c’è voluto il caso Brescia.

