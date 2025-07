Sanità, PD all’attacco: “La Corte dei conti boccia i commissari voluti da Bucci per i nuovi ospedali”

Liguria. “La Corte dei conti, nella relazione allegata alla decisione di parifica sul rendiconto generale della regione Liguria per l’esercizio finanziario 2024, boccia le figure commissariali istituite dalla giunta Bucci per la realizzazione degli ospedali liguri e per organizzare le unità territoriali in ambito sanitario”. A denunciarlo oggi in una nota sono Davide Natale e Katia Piccardo, consiglieri regionali del Partito Democratico ligure.

“Nella relazione – riferiscono i dem – si legge nero su bianco che le figure istituite non trovano espressa previsione in alcuna disposizione di legge, tantomeno nella legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, richiamata nelle delibere di giunta con la quale sono stati dati gli incarichi. Per la Corte dei Conti tutto il Fondo sanitario deve essere trasferito alle aziende del servizio sanitario e, pertanto, appare improprio l’utilizzo per finanziare incarichi di collaborazione direttamente conferiti e gestiti dalla Regione. La norma non permette che con il pay-back farmaceutico si possa finanziare nuova spesa corrente. In poche parole le nomine dei commissari e i compensi per loro previsti non sono in regola”.

