Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Da domani, in concomitanza con l’inaugurazione del restauro del Parco di Villa Durazzo, e sino a fine agosto, gli amanti delle passeggiate al chiaro di luna avranno un motivo in più per amare Santa Margherita: per la prima volta il Parco della Villa sarà infatti aperto sino alle 23.00 grazie al nuovo impianto illuminante.

