Serie C: la Cairese batte i Grizzlies e si prende la testa del girone

Cairo Montenotte. Vittoria pesante e prestazione di sostanza per la Cairese, che nello scontro diretto contro i Grizzlies Torino si impone con un convincente 7-1, conquistando il primo posto in classifica nel girone “A” a una giornata dal termine della regular season.La partita, andata in scena Domenica sul diamante di casa, era di quelle che valgono un’intera stagione. In palio, il primato e una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff. I padroni di casa, guidati dai manager Ferrer e De Bon, hanno risposto con una prova solida e concreta, mostrando fin dall’inizio concentrazione e determinazione.

La formazione iniziale ha visto Castagneto partire sul monte di lancio, con Marenco ricevitore. Gli angoli interni sono stati coperti da Bloise (terza base) e Bussetti (prima base), mentre Garra e Franchelli hanno completato l’infield. Esterno affidato a Estrada, De Bon e Mascarino, con Gabbani nel ruolo di battitore designato.

» leggi tutto su www.ivg.it