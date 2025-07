Skymetro, lo scontro continua: ora spunta una norma per “aggirare” la proroga negata

Genova. Lo Skymetro potrebbe mantenere i 398 milioni di finanziamenti ministeriali anche se il Comune non rispettasse la scadenza del 31 dicembre 2025 per assegnare i lavori. A segnalarlo, parlando di “colpo di scena“, è l’ex reggente Pietro Piciocchi che continua a mettere nel mirino la giunta Salis dopo la missione romana di martedì da cui il vicesindaco Alessandro Terrile e l’assessore Massimo Ferrante sono tornati a Tursi a mani vuote, cioè senza proroga e senza aperture su progetti alternativi. Scontro che oggi potrebbe deflagrare in consiglio comunale, dove il centrodestra chiederà alla sindaca di prendere una posizione politica ufficiale sull’opera dopo il “non si farà” affidato a Instagram.

Skymetro, Piciocchi: “Con questo decreto la proroga non serve più”

