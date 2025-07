Un milione e 700mila euro per valorizzazione piccolo commercio, Regione approva indirizzi e linee guida per concessione sostegni

Regione Liguria ha approvato in giunta gli indirizzi e le linee guida per la concessione dei sostegni economici destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva e al sostegno dei Centri Integrati di Via (CIV). “Una misura, in attuazione della legge regionale sul commercio, che rappresenta un concreto supporto agli esercizi di vicinato – si legge in una nota della Regione -, attraverso uno stanziamento complessivo di 1,7 milioni di euro. L’importo è destinato a interventi di valorizzazione del piccolo commercio, quale presidio sociale e strumento di vivibilità dei centri urbani liguri”.

“Con questo provvedimento – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – confermiamo la nostra attenzione verso i piccoli esercizi di vicinato e le attività che ogni giorno garantiscono un presidio sociale e un servizio indispensabile alle comunità locali. Riqualificare le aree urbane a rischio di desertificazione commerciale significa rendere i nostri borghi e le nostre città più vive, sicure e attrattive, con un impatto positivo anche sul tessuto sociale e sul turismo”.

Il sostegno economico approvato “si articolerà su diverse linee di intervento – leggiamo ancora nella nota -: dall’analisi e progettazione degli interventi locali al lancio di campagne di sensibilizzazione come #ComproSottoCasa, fino alla promozione del marchio “Bottega Ligure” e al supporto concreto al funzionamento dei CIV già esistenti e di nuova costituzione, incentivando iniziative innovative e progetti integrati per il commercio di prossimità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com