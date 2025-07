Vernazza Autogru: da Intesa Sanpaolo 5 milioni di euro per la crescita sostenibile

Savona. La crescita sostenibile è sempre più al centro dei progetti di sviluppo di Vernazza Autogru, eccellenza ligure presente sul mercato dal 1946, che oggi ricopre un ruolo primario, sul mercato nazionale e internazionale, nel campo del sollevamento, dei lavori aerei a mezzo piattaforme e dei trasporti eccezionali. Un percorso che si rafforza anche grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per accompagnare le imprese nella transizione ambientale e dare supporto agli investimenti legati al PNRR.

Il finanziamento sarà utilizzato per nuovi investimenti in beni strumentali nel settore strategico del sollevamento con autogru telescopiche. Con un parco macchine di oltre 250 unità, costituito da autogru telescopiche, cingolate e tralicciate, piattaforme aeree, semoventi, autocarri, trattori stradali, rimorchi, semirimorchi e veicoli ed attrezzature speciali, Vernazza Autogru offre alla propria clientela un servizio completo, dallo studio e progettazione, alla consulenza tecnica altamente qualificata, fino alla realizzazione dei progetti. Le tecnologie più aggiornate del settore del sollevamento si evolvono di pari passo con il costante e crescente percorso di formazione che l’azienda privilegia da sempre per il personale, mettendo a disposizione con la propria scuola iter formativi tali da assicurare un’elevata e completa preparazione professionale.

