A Ciccio Graziani il premio Perioli, stasera una serata tra amarcord azzurri e tanti ex indimenticati aquilotti

Questa sera alle 21 Francesco ‘Ciccio’ Graziani sarà protagonista ad Arcola per ripercorrere, esattamente 43 anni dopo, quell’impresa datata 11 luglio 1982 quando l’Italia di Bearzot si laureò campione del mondo.

Dopo Bergomi, Lippi, Evani e D’Angelo sarà Graziani, ex attaccante di Torino, Roma e Fiorentina, oggi noto opinionista sportivo di radio e tv, a ricevere il Premio Perioli, in ricordo dell’imprenditore arcolano presidente dello Spezia dello scudetto del 1944, morto 80 anni fa nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen.

Ospite della serata anche lo scrittore Marco Ballestracci, autore del libro ‘Giocare con il fuoco’, un romanzo ispirato all’impresa sportiva dello Spezia di mister Barbieri sotto le bombe della guerra. Ci saranno anche Sergio Borgo, Roberto Bordin, Emiliano Milone, Nicola Padoin, Giuseppe Spalenza e Lorenzo Lollo per ripercorrere le imprese leggendarie della storia dello Spezia Calcio. Il premio, organizzato dal Comune di Arcola con il sostegno della Fondazione Carispezia e la partnership della Dario Perioli Group, inizierà alle ore 21 presso il parco Mimma Rolla di Via Valentini al Ponte di Arcola. A condurre la serata il vicesindaco Gianluca Tinfena insieme al noto giornalista radio-televisivo e ex direttore del QS Enzo Bucchioni.

