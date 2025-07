Albenga, inaugurato l’Expo del Territorio a Le Serre Village: 60 espositori di prodotti tipici e street food

Albenga. Sessanta espositori di prodotti tipici e street food, show cooking, conferenze sui segreti dell’agricoltura e della cucina ligure in compagnia degli esperti, laboratori per bambini, tre serate di musica e cabaret che si affiancheranno all’Arena del Ballo. Ha preso il via oggi ad Albenga “Le Serre Village in Festa – Expò del territorio”, che ritorna per la seconda edizione dopo il successo dello scorso anno.

“Abbiamo voluto riproporre la manifestazione “Le Serre Village in festa” – commenta il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – per rimarcare il nostro impegno nella promozione del territorio e delle imprese locali. Per questo, accanto ai nostri fornitori, abbiamo invitato anche tante imprese agricole ingaune, che avranno modo di farsi conoscere e apprezzare. Nell’occasione, offriamo ai nostri Soci uno sconto del 20% su tutti i prodotti liguri e visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio storico-artistico di Albenga”.

