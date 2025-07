Alex Neri, Matteo Zarcone e Sonny Reeves domenica sul palco a Lerici con l’anteprima mondiale di “Encounters”

Dopo il rinvio del 6 luglio per allerta meteo, domenica 13 luglio arriva a Lerici l’attesa anteprima mondiale del nuovo live show del progetto under:tones. Sul palco Alex Neri, autentico pioniere dell’elettronica italiana, figura di riferimento che ha influenzato profondamente il suono della musica elettronica degli ultimi trent’anni, Matteo Zarcone, polistrumentista e produttore italiano attivo da anni tra Europa e Stati Uniti e Sonny Reeves, frontman britannico dalla voce magnetica, con una lunga esperienza di collaborazioni internazionali. Nell’occasione, Neri, Zarcone e Reeves presenteranno in anteprima mondiale il nuovo album Encounters, un lavoro visionario che esplora l’incontro tra mondi sonori diversi, in una narrazione musicale intima e cinematografica. La performance dal vivo sarà un’esperienza immersiva che andrà a fondere elettronica d’avanguardia, influenze pop, punk e rock, con un approccio ibrido tra dj set e live set, il tutto arricchito da un visual show sincronizzato in tempo reale alla musica, in cui le immagini – create a partire dai suoni stessi – danno forma visiva al viaggio sonoro sul palco.

Il live show, a ingresso gratuito, sarà preceduto e chiuso da un dj Set a cura di Stefano Tirella, in arte STIV TIRELLA, speaker di Radio Cecchetto e noto, tra le altre cose, per aver remixato ufficialmente diversi successi italiani, tra cui Sabato di Jovanotti.

La serata si terrà in Piazza Garibaldi a partire dalle ore 22.00. Promossa e fortemente voluta dal Comune di Lerici, fa parte di “PAL100!”, il calendario di eventi proposti in occasione delle celebrazioni del centenario del Palio del Golfo, promosso da Comune della Spezia e Comitato delle Borgate e coordinato da Italian Blue Growth. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti si possono trovare sul sito ufficiale https://pal100.paliodelgolfo.it.

“PAL100!” è frutto della stretta collaborazione con Regione Liguria, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Marina Militare, Aeronautica Militare, Comune di Lerici, Comune di Portovenere, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confindustria La Spezia, The international Propeller Club e Assonautica. Con il contributo di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Fondazione Carispezia, Baglietto, La Spezia Cruise Terminal, MBDA, Sitep Italia, ContREPAIR, Jobson Italia, Obi, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Le Terrazze, Grandi Macchine, ANCE La Spezia, Cantieri Navali di La Spezia, La Spezia Port Service, Rimorchiatori Riuniti Spezzini, Tarros, D-Marin, Sepor, Fonderie Patrone, Società edilizia Tirrena, Fluid Global Solutions, Assonautica La Spezia, Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre – Golfo dei Poeti, Coop Liguria, Gino Auto Srl.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com