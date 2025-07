Bel tempo fino a sabato, domenica bisognerà fare i conti con possibili precipitazioni

Venerdì con cielo prevalentemente soleggiato nonostante la tendenza a un graduale aumento della nuvolosità in serata con cielo irregolarmente nuvoloso a partire dal Ponente ligure. Secondo le previsioni di Arpal i venti saranno inizialmente a regime di brezza lungo le coste e deboli meridionali o variabili altrove, con brezze lungo le coste di Levante. Mare poco mosso ovunque mentre per quanto riguarda le temperature sia le massime che le minime sono in lieve aumento con uno sforamento dei 30 gradi previsto nell’arco della giornata. Questo sarà però il preludio ad un aumento della nuvolosità che renderà la giornata di domani, sabato, più instabile con minime in ulteriore lieve aumento e massime in lieve diminuzione. Domenica infine potrebbero verificarsi precipitazioni a carattere sparso con un cielo generalmente instabile che porterà ad una diminuzione delle temperature che dovrebbero però tornare a salire dalla prossima settimana.

L’articolo A Ciccio Graziani il premio Perioli, stasera una serata tra amarcord azzurri e tanti ex indimenticati aquilotti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com