Calice in festa per l’arrivo di un nuovo trattore per il Comune e per Santa Margherita

“Un bel fine settimana per Calice al Cornoviglio. Oggi – afferma la sindaca Federica Pecunia – è stato consegnato il trattore con trincia che renderà finalmente indipendente il Comune nello sfalcio delle strade, ne avevamo decisamente bisogno e voglio ringraziare per questo Loris Figoli, sindaco di Riccò del Golfo, e i suoi uffici che si sono occupati come capofila di tutta la procedura del bando di assegnazione che ci ha portato fino a qui. Ci tengo anche a ringraziare tutti i colleghi sindaci dell’Area interna Val di Vara che con generosità hanno consentito che Comuni come il nostro, più in difficoltà, potessero ricevere per primi il mezzo agricolo. L’unione fa la forza!”.

All’arrivo del nuovo trattore, si aggiunge che domani, sabato 12 luglio, inizia la festa di Santa Margherita che è entrata a pieno titolo nel progetto della Strada del Biologico e dei Sapori della Val di Vara.

“Veniteci a trovare a partire dalle 17.30 prima per una piccola degustazione dei prodotti tipici delle aziende del nostro territorio e poi per cenare, sempre con cucina tipica, nel borgo medievale di Castello di Madrignano”, conclude Pecunia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com