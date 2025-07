Detrazioni per le famiglie con figli a carico, la Regione Liguria conferma le misure per il 2025

Genova. La Regione Liguria conferma anche quest’anno le detrazioni sull’addizionale regionale Irpef per le famiglie con figli a carico. È una delle misure previste dal disegno di legge omnibus che approda questa settimana in commissione in vista dell’approvazione in consiglio regionale in occasione dell’assestamento di bilancio da votare entro fine luglio.

Come avviene ormai da cinque anni, alla misura sono destinati 5 milioni di euro. Per i soggetti con reddito imponibile fino a 28mila euro, con almeno due figli a carico, verrà mantenuta una detrazione pari a 45 euro per ciascun figlio. Per le famiglie con figli disabili (ai sensi della legge 104) la detrazione è aumentata fino a 50 euro per ciascun figlio ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico. Le detrazioni saranno valide per l’anno d’imposta 2025.

» leggi tutto su www.genova24.it