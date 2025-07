Due serate dedicate al Maestro Cortopassi alla Spezia e all’anfiteatro di Luni

Due giorni di celebrazioni del Maestro Domenico Cortopassi. Le sue arie e le sue musiche verranno riproposte alla Spezia ed a Luni. Venerdì 11 luglio, alle 21, in piazza Mentana, antistante al Teatro Civico, prestigioso concerto, con la direzione artistica di Giuseppe Bruno, direttore del Conservatorio “ G. Puccini della Spezia “. Soprano Valeria Mela, tenore Haruo Kawakami e lo stesso Giuseppe Bruno al pianoforte a coda. Musiche, liriche e romanze daranno vita alle note di Una Notte Stellata. Per gli amanti del genere un appuntamento da non perdersi. Sabato 12 luglio si replica in quel di Luni, nell’incantevole scenario dell l’Anfiteatro Romano. Ricordiamo il grande maestro Domenico Cortopassi, nato a Sarzana nel 1875 e deceduto alla Spezia nel 1961. A lui è anche intitolata una delle varie scalinate che dal centro città portano ai Colli. Un’iniziativa di cui è promotore Maurizio Damerini, che condurrà la serata e che vede il patrocinio del Comune della Spezia per il concerto in piazza Mentana e quello del Comune di Luni per quello che avrà luogo all’Anfiteatro Romano. L’organizzazione è della Associazione Prospezia. Saranno presenti il nipote Maestro Massimo Cortopassi con la dottoressa Maria Teresa Fortunato Cortopassi.

