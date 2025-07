La luna piena “del cervo” immortalata da Ezio Cairoli

Ieri sera, 10 luglio, il nostro lettore Ezio Cairoli ha immortalato a Lerici lo spettacolo mozzafiato che la luna ha regalato sul Golfo. Ampia e luminosa, è sorta poco dopo il tramonto, tingendosi di sfumature dorate e arancioni. Nonostante non fosse una vera “superluna”, è apparsa grande e vicina, riflettendosi sul mare calmo e creando un’atmosfera suggestiva. Questa Luna piena di luglio è chiamata tradizionalmente “Luna del Cervo”, perché in questo periodo dell’anno secondo i nativi americani i cervi maschi iniziano a far ricrescere i palchi. Molti spezzini e turisti si sono fermati a guardarla dal lungomare o dai borghi affacciati sulla costa, scattando foto e godendosi il momento. La luce intensa ha rischiarato la notte, rendendola quasi magica. Un evento semplice, ma capace di stupire. La prossima occasione sarà tra poche settimane, con un altro spettacolo celeste.

