Lo Spezia chiude per Vlahovic, arriva in prestito secco

Stefano Melissano sta chiudendo l’acquisto di Vanja Vlahović, attaccante dell’Atalanta under 23, classe 2005. Nel pomeriggio di venerdì l’accelerata conclusiva della trattativa che era già impostata sul giusto binario: arriverà in prestito secco fino al 30 giugno 2026.

Lo Spezia attende l’attaccante di nazionalità serba per la giornata di lunedì, quando molto probabilmente si unirà al gruppo per le visite mediche e le operazioni di raduno precedente alla partenza per il ritiro in Val Gardena. Con l’Atalanta l’asse è caldo: il diesse aquilotto sta cercando di arrivare alla conclusione, anche per le trattative del difensore centrale Cittadini e dell’ala destra, Oliveri.

