Pass turistico, Crovara: “Chi ha voluto la sperimentazione? Forse qualcuno dovrebbe dimettersi?”

“Di conseguenza al ritiro dell’amministrazione comunale dell’atto di giunta che approvava un nuovo pass di sosta nel centro città riservato gratuitamente ai turisti penalizzando i cittadini, ennesima figura fatta dall’intera amministrazione comunale, trovo che questa retromarcia a favore dei residenti che vivono la città ogni giorno, sia doverosa e rispettosa verso gli stessi cittadini”. Lo afferma in una nota la consigliera di Italia viva, Gabriella Crovara, commentando la decisione della giunta comunale di ritirare la delibera che avviava il rilascio del “pass turistico” gratuito.

“Si è cercato di forzare la volontà e le richieste che i cittadini hanno fatto precedentemente attraverso un question time che ho presentato e che non è stato ancora discusso in consiglio comunale. Contro questa “sperimentazione” dobbiamo, per l’ennesima volta, far notare che i cittadini dalla loro parte hanno avuto il sostegno di tutta l’opposizione compresa la sottoscritta”, afferma ancora Crovara.

“Visto il modus operandi della giunta guidata dal sindaco Peracchini abbiamo qualche domanda da sottoporre all’amministrazione: chi ha voluto questa sperimentazione? Come è possibile, dopo le dichiarazioni con cui l’assessore Casati ci presentava un atto per lui buono e favorevole per i residenti, che ora per l’intera amministrazione sia diventato da ritirare? Chiediamo – aggiunge la consigliera di Italia viva – che tale scelta imponga anche una presa d’atto a livello politico. Visto che come sembra nessuno si prende la potestà e la responsabilità di tale decisione, emerge che nella giunta comunale ognuno va per conto proprio o forse qualcuno dovrebbe dare le dimissioni? Attendiamo risposte”.

