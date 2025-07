Dopo la riuscita del primo appuntamento dedicato all’affettività, Futuro Aperto propone una seconda serata di confronto per gli adolescenti, dai 15 ai 17 anni d’età, questa volta sul tema “Estate: voglia di libertà o bisogno di fare come gli altri?”. L’incontro è in programma martedì 15 luglio, alle ore 20, sempre a Sarzana, nella sede dell’associazione culturale “Senza tempo”, in Via Torrione Genovese, 9. L’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo mail: futuroaperto@caritasdiocesana.it L’obiettivo è riflettere, in uno spazio informale, accogliente e immerso nel verde, su che cosa significhi davvero “libertà” e su quanto il bisogno di conformarsi ai coetanei possa influenzare le scelte e il modo di vivere. La psicoterapeuta Anna Maria Bertola, esperta di adolescenza e di disagio giovanile, guiderà il dialogo interattivo, per rispondere a tutte le domande e ai dubbi dei ragazzi che, spesso, non esprimono per il timore del giudizio. Futuro Aperto, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, non è nuovo a questo genere di iniziative. Dal 2022 a oggi, offre non solo ai giovani, ma anche alle famiglie, occasioni di confronto con professionisti dell’educazione, della sanità e della formazione.

L’articolo Per gli adolescenti di Sarzana nuovo incontro con “Futuro Aperto” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com