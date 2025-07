Pian di Follo, una serata per conoscere volontari e attività del Centro aiuto alla vita della Spezia

Nella serata di oggi (venerdì 11 luglio) a Pian di Follo un’iniziativa organizzata dal Centro di Aiuto alla Vita della Spezia, in collaborazione con la locale parrocchia di San Martino vescovo. “Il Centro di Aiuto alla Vita della Spezia, in collaborazione con la Parrocchia di San Martino Vescovo di Pian di Follo, invita tutti i cittadini interessati a una serata di incontro sul tema della difesa della vita – leggiamo nel comunicato del Centro Aiuto alla Vita -. L’appuntamento è per venerdì 11 luglio alle ore 20:45, presso il tendone parrocchiale, dove sarà possibile conoscere i volontari ed approfondire le attività del CAV prendendo come spunto anche il film Unplanned, ispirato alla storia vera di Abby Johnson, ex direttrice di una clinica Planned Parenthood negli Stati Uniti, la cui esperienza personale ha portato a un profondo cambiamento di prospettiva. Seguirà un momento di dialogo aperto, per riflettere insieme sul valore della vita, dell’ascolto e della coscienza”. La seraata è a ingresso gratuito e si concluderà con cocomero per tutti.

