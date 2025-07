Retromarcia di Palazzo civico: sospeso il provvedimento per il rilascio del “pass turistico” per la sosta

“Un’amministrazione che ascolta il proprio territorio è anche quella che sa fare un’ulteriore riflessione rispetto a un provvedimento, e quindi abbiamo deciso come giunta di sospendere quello del pass turistico”. La giunta comunale, con una nota stampa sottoscritta all’unanimità, annuncia la retromarcia sulla delibera approvata martedì scorso contenente l’approvazione del rilascio in via sperimentale di un pass sosta gratuito per i clienti delle strutture extra-alberghiere presenti sul territorio municipale. Una misura che ha sollevato numerose proteste da parte dell’opposizione, delle associazioni di categoria e dei cittadini.

