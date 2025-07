‘Santa’: restauro del parco di Villa Durazzo, oggi il taglio del nastro

Taglio del nastro a Santa Margherita Ligure per l’inaugurazione del restauro del parco di Villa Durazzo, col sindaco Guglielmo Caversazio e l’assessore regionale Simona Ferro e Lorenzo Muzzi, amministratore unico do “Progetto Santa”. L’intervento, finanziato dal Pnrr per un importo di 2 milioni di euro, è stato eseguito fra gennaio 2023 e marzo 2025.

Il progetto ha previsto diverse componenti, a partire dal restyling del giardino con la messa in sicurezza degli alberi e la ripiantumazione di nuove essenze. Nuovi prati a sfalcio ridotto hanno permesso di aumentare la biodiversità del sito, i risseu restaurati e i muri restituiti a nuova vita con la tecnica del cuci-scuci hanno invece riconsegnato al Parco il fascino delle sue remote origini, protetto ora da nuove vie di esodo delle acque meteoriche e dai tiranti necessari per contrastare la spinta del terreno.

