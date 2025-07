Sestri: decesso ex assessore, nessun manifesto del Comune; è polemica

L’ultima polemica contro l’amministrazione comunale di Sestri Levante, riguarda la mancata pubblicazione e affissione di un manifesto funebre che annunciasse la partecipazione del sindaco e della giunta al dolore dei famigliari per il decesso dell’ex assessore Francesco Latiro, morto tragicamente per una caduta. “Da che mondo è mondo, in caso di morte di ex amministratori, fossero sindaci, assessori o consiglieri, il Comune – sostengono i polemisti – ha sempre affisso manifesti di partecipazione al lutto. Questa volta, per un ex assessore particolarmente stimato, no”. Dal Comune fanno sapere che non è stato possibile provvedere alla pubblicazione di un manifesto perché la Corte dei Conti vieta di destinare risorse a questo genere di spese. “Un costo – dicono i polemisti – di neppure 50 euro”.

