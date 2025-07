Studenti Usa raccolgono rifiuti lungo il sentiero e scoprono la bellezza del cipresso monumentale, della macchia mediterranea e dei muri a secco

Proseguono le giornate di volontariato ambientale dei ragazzi di Travel for Teens, programma internazionale che da oltre dieci anni porta a Monterosso adolescenti statunitensi in viaggio in Italia “con l’obiettivo di accendere una nuova consapevolezza sul territorio che attraversano”, spiega sul proprio sito il Parco nazionale delle Cinque Terre. Nella giornata odierna il gruppo, composto da studenti tra i 15 e i 18 anni, ha deciso di dedicare il proprio tempo alla pulizia del sentiero 508, che unisce Vernazza al Santuario di Reggio, informa il Parco, che ha organizzato l’attività. Ad accompagnare i giovani statunitensi, Maurizio Cattani del CAI La Spezia, figura di riferimento nelle attività educative sul territorio legate alla sentieristica.

“Pochi i rifiuti raccolti, segno di una crescente attenzione da parte degli escursionisti e del presidio quotidiano del Parco attraverso le squadre dei manutentori dei sentieri – osservano dal Parco nazionale -. Ma la vera ricchezza della giornata è stata la bellezza condivisa: il cipresso monumentale — tra i più antichi della Liguria —, i muri a secco, la macchia mediterranea, le pietre consumate che lastricano la salita verso il santuario. Un paesaggio che parla e insegna, se ci si ferma ad ascoltarlo. Si cammina, si chiacchiera, si scambiano pensieri. I ragazzi raccolgono rifiuti, ma intanto immagazzinano consapevolezze. Se non vogliamo rinunciare a tutto questo — vitale quanto il cibo che ci nutre — dobbiamo imparare a proteggerlo”.

