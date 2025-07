Sviluppo economico, Bucci e Alessio Piana: “In arrivo 1,7 milioni per il sostegno al piccolo commercio e ai Civ”

Liguria. Regione Liguria ha approvato in giunta gli indirizzi e le linee guida per la concessione dei sostegni economici destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva e al sostegno dei Centri Integrati di Via (CIV). Una misura, in attuazione della legge regionale sul commercio, che rappresenta un concreto supporto agli esercizi di vicinato, attraverso uno stanziamento complessivo di 1,7 milioni di euro. L’importo è destinato a interventi di valorizzazione del piccolo commercio, quale presidio sociale e strumento di vivibilità dei centri urbani liguri.

“Con questo provvedimento – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – confermiamo la nostra attenzione verso i piccoli esercizi di vicinato e le attività che ogni giorno garantiscono un presidio sociale e un servizio indispensabile alle comunità locali. Riqualificare le aree urbane a rischio di desertificazione commerciale significa rendere i nostri borghi e le nostre città più vive, sicure e attrattive, con un impatto positivo anche sul tessuto sociale e sul turismo”.

» leggi tutto su www.ivg.it