Anche Follo si adegua al nuovo logo, presto saranno svelate le maglie della stagione 2025/26

Sono iniziate le operazioni di re-brandizzazione del centro sportivo di Follo in accordo al nuovo logo dello Spezia Calcio ufficialmente presentato da qualche settimana. Dopo il centro sportivo Ferdeghini, tocca alla casa della prima squadra conoscere l’aggiornamento grafico tanto atteso da buona parte della tifoseria.

Nei prossimi giorni saranno invece svelate la prima e seconda maglia da gioco per il campionato di serie B 2025/26, anche queste con il nuovo logo sul petto. Le casacche debutteranno in ritiro in occasione delle amichevoli organizzate dal 23 al 30 luglio contro Gherdeina, Lecce e Cittadella.

