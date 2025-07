Ancora nessuna traccia del piccolo Allen scomparso a Ventimiglia, un uomo portato in caserma

Ventimiglia. Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì da un campeggio di Latte, frazione di Ventimiglia a ridosso del confine francese.

In mattinata i cani molecolari sono stati attirati nell’abitazione di un uomo che ha raccontato di aver incrociato il bambino, che lo avrebbe chiamato “papà”, e di averlo accompagnato. Il presunto testimone è stato ascoltato a lungo dalle forze dell’ordine nella sua abitazione, quindi è stato prelevato e portato in caserma per ulteriori accertamenti, anche se non risulta indagato. Per ora non ci sono elementi che possano avvalorare il suo racconto.

