Bimbo di 5 anni si allontana da campeggio e fa perdere le proprie tracce: ricerche in corso

Nelle prossime ore, con l’aiuto della luce del giorno, verranno ricontrollati i settori già esplorati, nella speranza di trovare un indizio utile a rintracciare il bambino.

L’allarme è stato lanciato ieri sera, quando il bambino di origini straniere, ma nato in Italia, di cinque anni è stato dato per scomparso. Si sarebbe allontanato nel tardo pomeriggio da un campeggio in frazione Latte, a Ventimiglia. L’ultimo avvistamento risale alle 19.30, momento in cui un uomo lo ha aiutato ad attraversare la strada perché lo aveva visto da solo, pensando che i suoi genitori fossero dall’altra parte. Da quell’istante, non si hanno più notizie.

Il piccolo Alain indossa una t-shirt bianca e un paio di pantaloncini verdi.