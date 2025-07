L’U.S.D. Lavagnese 1919 è lieta di annunciare il tesseramento, per la stagione 2025-2026, del trequartista classe 2007, proveniente dal Genoa CFC, RICCARDO MIRAGLIOTTA.

Riccardo vanta, tra Under 17 e Under 18, 27 presenze e 2 gol con la maglia del grifone ed arriva alla corte di Mister Ranieri per completare la sua crescita e dare il contributo di freschezza ed entusiasmo della sua giovane età, nella sua prima esperienza con i “grandi”.

