Chiavari: l’addio a Emilio Cervini, cattedrale gremita

Cattedrale gremita a Chiavari per dare l’ultimo saluto ad Emilio Cervini, 72 anni, morto a seguito di una improvvisa crisi cardiocircolatoria. C’è commozione, ma forse prevale il sorriso della speranza. Emilio è entrato in un’altra dimensione: per i presenti è accanto a Dio. Il rito è stato concelebrato da don Andrea Buffoli. Oltre ai familiari, gli amici di Comunione e Liberazione, gli ex colleghi, tanti conoscenti che lo stimavano. Tra i politici l’assessore chiavarese Gian Luca Ratto e il consigliere Giovanni Giardini; l’onorevole Roberto Bagnasco; il consigliere regionale Giovanni Boitano; l’ex sindaco di Lavagna e parlamentare Gabriella Mondello; l’ex vicesindaco e consigliere regionale Sandro Garibaldi; l’ex sindaco Roberto Levaggi; il sindaco di Leivi Gabriele Pisani. E poi il presidente dell’Economica Francesco Bruzzo, il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi, il presidente di “Impegno Comune” Davide Grillo. Impossibile elencare tutti.

