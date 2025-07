Da lunedì asfaltature su Via Nazario Sauro con modifiche alla viabilità

A partire da lunedì 14 luglio 2025 avranno inizio i lavori di asfaltatura di via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Zara e la rotatoria Sanarico. L’intervento, della durata prevista di circa quattro giorni, comporterà modifiche temporanee alla viabilità. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a seguire le indicazioni fornite dal personale preposto.

Durante l’esecuzione dei lavori, saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di residenti, pedoni e automobilisti. Prosegue così il piano delle asfaltature che sta interessando progressivamente tutta la città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e il decoro urbano. Una città ben tenuta è una città più bella, accogliente e vivibile per tutti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com