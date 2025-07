Chiavari. Giornata di incendi boschivi nell’entroterra ligure di levante.

Il primo rogo è divampato nel pomeriggio in località Orticeto, nei pressi di Donega in Val Fontanabuona. Le fiamme hanno interessato in parte un uliveto e in parte la macchia mediterranea. Sul posto i vigili del fuoco che hanno contenuto i danni. In presidio sono rimasti i volontari dell’antincendio boschivo. Non sono state coinvolte abitazioni.

