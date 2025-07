Ex Ilva, svelati i piani del Governo: tutte le opzioni prevedono un forno elettrico a Genova

Genova. In tutte le opzioni al vaglio per la decarbonizzazione dell’ex Ilva è prevista la costruzione di un forno elettrico a Genova. È quanto emerge dalle slide preparate in vista dell’incontro di lunedì a Roma tra sindacati, enti locali pugliesi e ministero delle Imprese per discutere del nuovo accordo di programma, documenti svelati oggi dal Corriere di Taranto che smentiscono almeno in parte le indiscrezioni degli scorsi giorni.

La premessa è che, per garantire la “continuità operativa di tutti i siti” dell’ex Ilva e per “tutelare i livelli occupazionali”, è necessario raggiungere la produzione di 8 milioni di tonnellate annue di acciaio, in coerenza con quanto previsto nella richiesta di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento di Taranto. La novità è che una parte di questa produzione verrebbe delocalizzata a Genova, rendendo la fabbrica di Cornigliano indipendente da quella di Taranto.

