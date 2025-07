In cinquemila colorano la città per La Spezia Pride

Erano circa cinquemila secondo gli organizzatori i partecipanti alla sfilata di La Spezia Pride 2025. Anche la quarta edizione ha visto una fiumana di gente sfidare la calure estiva per colorare le vie del centro storico della città. Il titolo scelto per il 2025 è ResistenT*, un “grido collettivo che mette al centro la resistenza della comunità trans*, da sempre tra le più marginalizzate e colpite da violenze e strumentalizzazioni. Il La Spezia Pride si fa voce di chi non si arrende, spazio di lotta e affermazione del diritto a vivere, autodeterminarsi ed esistere senza compromessi e senza paura”.

Alla sfilata, partita da Piazza Brin e terminata ai Giardini Pubblici, segue questa sera la festa nei locali del Pin. La manifestazione era promossa e realizzata da RAOT – Rete Anti Omofobia e Transfobia La Spezia, con il supporto di CGIL, UAAR, Circolo di Documentazione Aldo Mieli, Amnesty International e numerose realtà sociali e culturali del territorio.

