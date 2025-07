L’addio commosso a Fabrizio Favata, l’infermiere morto a Bogliasco: “Era uno di noi”

Genova. “Ciao Fabrizietto, amico di tutti coloro che indossano la divisa”. Stefano Piastra, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, con queste parole ha salutato dal pulpito Fabrizio Favata, l’infermiere del San Martino, stroncato da un malore a 54 anni il 2 luglio scorso a Pontetto mentre si trovava al mare con la famiglia.

Favata lavorava al pronto soccorso. Ed era un sostegno, fidato e certo, di poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia locale che, per servizio, giungevano in via Mosso con un’urgenza, per sé o per gli altri. Al suo funerale, che si è tenuto stamani nella chiesa interna all’ospedale, alle decine di colleghi si sono uniti moltissimi rappresentanti delle forze dell’ordine. Al termine delle accorate parole di Piastra, un lungo applauso ha riempito le navate.

