L’Albingaunia parte all’insegna di correttezza e orgoglio, Feroleto: “Tutto quello che è successo non dovrà mai più accadere”

Albenga. Una conferenza stampa che non ha solo un valore formale. Anzi, l’incontro di oggi tra la nuova Albingaunia e il pubblico è il simbolo di una ripartenza. Cancellare gli ultimi drammatici mesi dell’Albenga calcistica e proiettarsi con ottimismo verso il futuro. Insomma, un nuovo capitolo sta per cominciare per continuare una storia gloriosa.

Proprio sul concetto di ripartenza, afferma il dg Emanuele Feroleto, intercettato ai margini della conferenza: “Il riscontro di questa mattina ci fa davvero piacere ed è già la prima vittoria, significa che la città ci sta vicino e crede in noi. Questo deve essere un punto di partenza per dimenticare il recente passato e chiarire che certe persone ad Albenga non sono più le benvenute. Tutto quello che è successo non dovrà mai più accadere“.

