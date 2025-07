L’estate al Porto Antico entra nel vivo: arrivano Nino D’Angelo, Lazza, Guè, Shamzy e Di Marco

Genova. Sei giorni di fila senza tirare il fiato a EstateSpettacolo, con undici appuntamenti in programma dal 15 al 20 luglio. Dal rap al pop, dall’hip hop al cabaret e al teatro, Porto Antico si conferma grande catalizzatore dell’estate 2025 a Genova.

Sul palcoscenico dell’Axpo Arena del Mare martedì 15 luglio, per Live in Genova Festival, sarà protagonista il rap “impegnato” di Nayt, al secolo William Mezzanotte, che, dopo l’uscita dell’album “Lettera Q” e una serie di concerti a marzo, ha intrapreso una tournée in undici città italiane. Sempre connesso con il mondo reale, Nayt, con la sua spiccata sensibilità, affronta i temi scottanti dell’attualità con una visione introspettiva. Biglietti: www.ticketone.it

