Manifestazioni estive a Ceriale, Marabello (Indipendenza): “L’amministrazione continua a fare scempio di piazza della Vittoria”

Ceriale. “Nonostante le nostre numerose segnalazioni l’amministrazione comunale di Ceriale continua a fare scempio di piazza della Vittoria (e di conseguenza del monumento ai caduti) trasformata in cantiere per l’allestimento degli eventi estivi a pagamento organizzati dall’assessorato alle manifestazioni. Questa grave situazione, oltre a danneggiare l’immagine e il decoro del centro storico, sta creando notevole disagio e malumori fra i titolari dei pubblici esercizi, i commercianti e i cittadini”. Così in una nota Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza.

“È opportuno precisare che non siamo mai stati contrari agli spettacoli estivi, ma c’è un limite a tutto. In primis è inconcepibile utilizzare le aiuole pubbliche della piazza come deposito di tabelloni, paratie e basamenti in cemento soprattutto se questo materiale è posizionato nell’area di rispetto dove sorge il monumento ai caduti. Tale comportamento dell’amministrazione comunale e degli organizzatori dimostra ancora una volta noncuranza e insensibilità per i nostri morti caduti in guerra che devono essere ricordati sempre e non soltanto il 4 Novembre con le passerelle istituzionali. Non è altresì possibile paralizzare un’intera piazza in piena stagione estiva fin dalle prime ore del mattino per allestire eventi a pagamento. Questo tipo di manifestazioni dovrebbero essere proposte in aree più adatte a livello logistico come ad esempio piazza Eroi Cerialesi”.

