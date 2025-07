Oggi il sole se la gioca con nuvole e velature, domani possibili temporali

Per la giornata di oggi, sabato 12 luglio, il bollettino Arpal prevede sullo Spezzino e la Liguria tutta un meteo generalmente soleggiato con qualche addensamento costiero al mattino e passaggi di velature tra pomeriggio e sera. Umidità poi su valori medi e minime in aumento e massime in calo per quanto riguarda le temperature; in particolare alla Spezia il termometro dovrebbe muoversi tra i 21 e i 27 gradi, a Varese ligure, altro riferimento del bollettino per la nostra provincia, tra gli 11 e i 27. Mare spezzino poco mosso.

E per domani è atteso il passaggio di un’onda depressionaria che, spiega Arpal, determinerà condizioni d’instabilità associate a un richiamo di aria umida, con possibili temporali sul centro-levante ligure tra la notte e la mattinata, più probabili sullo Spezzino dove non si escludono fenomeni forti; per il pomeriggio, informa ancora l’agenzia regionale, sono attese residue precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, seguite da successive parziali schiarite.

