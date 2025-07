Operazione in prospettiva per lo Spezia, si tratta con il difensore Matteo Onofri

Lo Spezia è vicino a Matteo Onofri, difensore classe 2004 del Ravenna. Nelle pieghe di questo inizio di calciomercato, e a pochi giorni dalla partenza per il ritiro di Santa Cristina Valgardena, il club lavora a un acquisto in prospettiva che ricorda un po’ l’operazione fatta circa dieci anni fa per Beppe Mastinu. Si segue un calciatore che non ha ancora debuttato tra i professionisti ma che è ritenuto avere un margine di crescita interessante.

Onofri, 21 anni compiuti a marzo, si è messo in luce in serie D nelle ultime due stagioni con Victor San Marino e appunto Ravenna, di cui è stato uomo copertina nella finale play off contro il Tau di Altopascio con una doppietta. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, non si è mai affacciato alla prima squadra e ha cominciato “dal basso” la sua carriera.

