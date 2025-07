Pubblica assistenza, inaugurata ambulanza all’avanguardia acquistata grazie alla donazione di un concittadino

La Pubblica assistenza della Spezia ha tagliato il nastro di una nuova ambulanza all’avanguardia. L’acquisto, del valore di 140mila euro, è stato reso possibile grazie alla generosa donazione di un concittadino, Antonio Guerrera, che ha voluto onorare la memoria della sorella, Teresa Guerrera, recentemente scomparsa. Alla cerimonia hanno partecipato Antonio Guerrera, autore della generosa donazione, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, alcuni rappresentanti dei consigli regionale e comunale, i rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità civili e militari. Il veicolo è stato benedetto da don Luca Palei.

Il nuovo mezzo, di ultima generazione, è un autentico centro mobile di rianimazione, concepito per garantire le massime efficienza e sicurezza. È dotato di sistemi ad alta visibilità a LED, che ne aumentano la riconoscibilità in ogni condizione, permettendo di comprendere anche dall’esterno in quale gravità di contesto stia operando l’equipaggio, e di un sistema digitale di comandi, intuitivo e rapido, gestibile sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo. Per un’ampia versatilità, l’ambulanza include prese dedicate per termoculla e altri presidi specifici. Particolare attenzione è stata inoltre posta alle esigenze dei pazienti più vulnerabili: il mezzo dispone infatti di un’attrezzatura pediatrica completa, con sistemi di ancoraggio per tutti i presidi dedicati ai più piccoli, e di una barella bariatrica, progettata per il trasporto sicuro di persone con peso superiore ai 150 chilogrammi.

