Riaperto il ponte sul Vara a Cavanella, varato l’impalcato della corsia di valle

Riapertura questo pomeriggio della circolazione lungo la sp17 Beverino-Bivio Aurelia in corrispondenza del ponte sul fiume Vara (da circa 50 metri prima lato Cavanella a circa 50 metri dopo lato Beverino), in località Cavanella Vara, in comune di Beverino. Sono infatti state completate in anticipo, grazie alla preparazione preventiva del sito di cantiere ed all’organizzazione del lavoro che ha previsto la realizzazione preventiva di molte componenti della infrastruttura, le attività per il nuovo telaio della seconda corsia del ponte sul Vara.

Si tratta del varo del nuovo impalcato della corsia di valle, realizzato grazie all’impiego di una maxi autogrù da 60 tonnellate che ha raggiunto l’area di cantiere all’interno del letto del fiume Vara. Quella che si è svolta in questi giorni è una fase fondamentale dell’intero intervento, necessaria quindi per l’avvio dell’attività di completamento dell’opera di manutenzione straordinaria che ha interessato questa importante infrastruttura viaria. Per svilupparla è stato necessario un complesso intervento tecnico, in un sito di cantiere delicato che in gran parte è condizionato dallo stato del fiume Vara, diretto dalla Provincia e finanziato da Regione Liguria.

