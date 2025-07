Salviettoni “abusivi” sulla spiaggia per “riservarsi” un posto

Spunta l’alba e già in riva al mare sono stati stesi salviettoni, posizionati ombrelloni e sedie e quant’altro per “riservarsi” un posto in prima fila che sarà occupato più tardi. Ciò accade in molte spiagge, ma il codice della navigazione vieta questo comportamento e lo punisce. Specialmente se ciò impedisce ad altri di usufruire liberamente dello spazio; si viene invece a creare una sorta di competizione in chi arriva per primo e piazza anche 8 teli mare sul bagnasciuga. E’ permesso lasciare teli e borse soltanto mentre si fa il bagno e se si è presenti in spiaggia; vietati gli oggetti ingombranti che impediscono il passaggio. Probabilmente molti ignorano la norma e forse mancano i cartelli a ricordare il divieto. Eventuali controlli prevedono anche il sequestro del materiale.

» leggi tutto su www.levantenews.it