San Francesco Loano, grave infortunio per Mehmetaj, il sostituto potrebbe essere Cassata

Loano. Brutto colpo per la San Francesco Loano. I rossoblù, che nelle scorse settimane ne avevano comunicato l’ingaggio, annunciano un grave infortunio occorso a Denis Mehmetaj. L’ex Pietra e Taggia sarà fermo per diversi mesi, ma rimarrà comunque all’interno del gruppo squadra.

Proprio da questa emergenza si aprono scenari di mercato che vedranno molto probabilmente la San Francesco Loano alla ricerca di un sostituto. E se in mattinata abbiamo riportato gli interessi di Pietra Ligure e Baia Alassio per giocatori dell’Imperia, chissà che anche gli occhi dei rossoblù possano muoversi in quella direzione. Infatti, voci delle ultime ore riportano un interessamento della San Francesco verso Lorenzo Cassata. Il talentuoso attaccante classe 2002 è reduce tre stagioni con i nerazzurri e altre importanti esperienze in Serie D, si tratterebbe dunque di un colpo clamoroso.

L’Asd San Francesco Loano comunica con grande dispiacere che l’attaccante Denis Mehmetaj ha riportato un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Società ci tiene a precisare , visto il grande attaccamento dimostrato da Denis in questo breve ma intenso periodo verso i nostri colori, che di comune accordo, il ragazzo rimarrà per questa stagione all’interno del gruppo squadra, sostenendolo e supportandolo in questo lungo recupero. Tutti noi auguriamo a Denis una pronta guarigione , sperando di vederlo al più presto sui campi da gioco per fare quello che gli riesce meglio, GOL! Infine vista l’importanza di questo infortunio, la Società valuterà l’opportunità di tornare sul mercato in cerca di valide alternative per rinforzare la squadra.