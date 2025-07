Serie D, Vado: può arrivare il colpo Barwauh, il fratello di Balotelli

Vado Ligure. Vado-Enock Barwuah, si può fare. Questa la novità emersa nelle ultime ore che avvicina Barwuah, fratello di Mario Balotelli, alla corte rossoblù. Avevamo raccontato della veridicità dei contatti di questa notizia che ha preso piede a livello nazionale.

Sul giocatore anche altre squadre, tra le quali la Clivense del presidente ed ex giocatore di Serie A Sergio Pellisier. Un altro club ambizioso, che sta cercando di riportare in alto il progetto Chievo Verona che ha avuto i suoi picchi nella massima serie e in Europa. Ma la scelta del giocatore sempre proprio essere orientata più dalla parte dei rossoblù.

» leggi tutto su www.ivg.it