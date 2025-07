Sorpreso a danneggiare la casetta di Babbo Natale di piazza Genga: fermato dai carabinieri di Carcare

Carcare. “Questa notte un cittadino di nazionalità algerina è stato fermato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a danneggiare la casetta in legno di Babbo Natale”. Ad annunciarlo è il Comune di Carcare tramite la propria pagina Facebook.

“All’arrivo, i carabinieri hanno trovato l’individuo che dormiva all’interno della casetta di piazza Genga. Non sono ancora chiari i motivi dietro questo gesto, ma le indagini sono in corso per comprendere meglio l’accaduto e valutare eventuali danni. L’uomo è stato portato in caserma denunciato per atti di vandalismo, scasso e altro”.

